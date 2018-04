Nachrichten | heute - EU-Gipfel: Merkel trifft Macron

Um die Zukunft Europas geht es beim EU-Gipfel in Tallin. Am Abend schon trifft sich Kanzlerin Merkel mit Frankreichs Präsident Macron. Dieser war zuletzt mit einer großen Vision für Europa nach vorne geprescht – was in Berlin für Irritationen sorgte.