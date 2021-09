Der zweite zivile Evakuierungsflug aus Kabul ist am Freitagabend in Katars Hauptstadt Doha angekommen. Mehr als 150 Menschen waren an Bord, darunter auch Deutsche.

