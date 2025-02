Wahlkampfendspurt : FDP trifft sich zu Sonderparteitag in Potsdam

09.02.2025 | 11:55 |

Zwei Wochen vor der Bundestagswahl will die FDP auf einem Sonderparteitag in Potsdam den Kurs für den Wahlkampfendspurt festlegen. Sie bangt um den Wiedereinzug in den Bundestag.