Bei der WM Top Sechs, da kann ich zufrieden sein. Josef Ferstl





Ja, er freue sich sogar auf die Siegerehrung am Abend im heimeligen Ortszentrum des tief verschneiten Wintersportortes, betonte Ferstl. Dass er dort nur Beiwerk für die Sieger sein würde - was soll's! Besser war ein Deutscher in einem WM-Super-G zuletzt 1989, als der spätere Doppel-Olympiasieger Markus Wasmeier Fünfter wurde. Zwei Jahre zuvor hatte Wasmeier mit Bronze die einzige deutsche Medaille in der zweitschnellsten Disziplin gewonnen.