In einem Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Samos ist ein Feuer ausgebrochen. Die Bewohner wurden in Sicherheit gebracht. Sie sollen in ein neues Flüchtlingscamp kommen.

1 min 1 min 20.09.2021 20.09.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 20.09.2022 Video herunterladen