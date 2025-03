"Es wird noch lauter" im Bundestag

24.02.2025 | 17:00 |

Die AfD und die Linke konnten deutliche Erfolge verzeichnen. Hauptstadtkorrespondentin Diana Zimmermann schätzt ein, was das für die Arbeit des Parlaments in Zukunft bedeutet.Diana Zimmermann schätzt ein, was das für die Arbeit des Parlaments in Zukunft bedeutet.