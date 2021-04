Der in Seenot geratene niederländische Frachter "Eemslift Hendrika" konnte in der Nacht gesichert werden. Er wird nun in einen nahegelegenen Hafen geschleppt.

1 min 1 min 08.04.2021 08.04.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 08.04.2022 Video herunterladen