Frankreich gibt Raubkunst zurück

Frankreich hat angekündigt, 26 Kunstwerke aus der Kolonialzeit an Benin zurückzugeben. In einer Zeremonie will Präsident Macron die Kunst an den westafrikanischen Staat übergeben.

