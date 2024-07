Parlamentswahl in Frankreich : Macron-Bündnis will Stimmen bündeln

02.07.2024 | 09:00 |

Am Sonntag steht die zweite Wahlrunde in Frankreich an. Die Linken und das Macron-Bündnis kündigten an, jeweils nur einen Kandidaten zu stellen, um ihre Stimmen zu bündeln.