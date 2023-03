In Frankreich sind die Proteste gegen die am Montag verabschiedete Rentenreform weitergegangen. In Paris setzten Demonstranten Mülltonnen in Brand und griffen Polizisten an.

