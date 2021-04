Japan hat angekündigt, konterminiertes Grundwasser aus dem Unglücksreaktor in Fukushima ins offene Meer zu leiten. Man wolle damit in zwei Jahren beginnen, so Ministerpräsident Suga.

