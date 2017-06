Verdienter Sieg für Russland zum Auftakt

GRUPPE A:

Samstag, 17. Juni: Russland - Neuseeland (17.00 Uhr) in St. Petersburg /ARD

Sonntag, 18. Juni: Portugal - Mexiko (17.00 Uhr) in Kasan

Mittwoch, 21. Juni: Russland - Portugal (17.00 Uhr) in Moskau / ZDF

Mexiko - Neuseeland (20.00 Uhr) in Sotschi

Samstag, 24. Juni: Mexiko - Russland (17.00 Uhr) in Kasan /ARD

Neuseeland - Portugal (17.00 Uhr) in St. Petersburg /ARD



GRUPPE B:

Sonntag, 18. Juni: Kamerun - Chile (20.00 Uhr) in Moskau / ZDF

Montag, 19. Juni: Australien - Deutschland (17.00 Uhr) in Sotschi / ZDF

Donnerstag, 22. Juni: Kamerun - Australien (17.00 Uhr) in St. Petersburg /Deutschland - Chile (20.00 Uhr) in Kasan /beide ARD

Sonntag, 25. Juni

Deutschland - Kamerun (17.00 Uhr) in Sotschi / ZDF

Chile - Australien (17.00 Uhr) in Moskau



HALBFINALE:

Mittwoch, 28. Juni: Sieger Gruppe A - Zweiter Gruppe B (20.00 Uhr) in Kasan / ARD

Donnerstag, 29. Juni: Sieger Gruppe B- Zweiter Gruppe A (20.00 Uhr) in Sotschi /ARD



SPIEL UM PLATZ 3:

Sonntag, 2. Juli: Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2 (14.00 Uhr) in Moskau / ZDF



FINALE:

Sonntag, 2. Juli: Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2 (20.00 Uhr) in St. Petersburg /ZDF

Anm.: alle Zeiten MESZ

