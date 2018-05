Experimentierfeld England

Vielleicht stehen Niklas Süle von der TSG Hoffenheim oder Emre Can vom FC Liverpool in der Startelf. Sicher schon, dass Stürmer Timo Werner von RB Leipzig sich erstmals beim A-Team zeigen darf. "Er ist dynamisch, schnell und geht in die Tiefe. Wenn er sich so weiterentwickelt, hat er eine gute Karriere in der Nationalmannschaft vor sich“, lobte Löw den designierten Debütanten. Etablierte Kräfte wie Toni Kroos kommen wohl erst am Sonntag beim WM-Qualifikationsspiel in Baku gegen Aserbaidschan (Anstoß: 18 Uhr) zum Zuge.