Löw fordert makellose Bilanz

Ein Unentschieden würde der DFB-Elf am Donnerstag in Nordirland reichen, um das Ticket zur WM 2018 in Russland sicher zu haben. Bundestrainer Joachim Löw will aber auch das neunte Spiel der laufenden Qualifikationsrunde gewinnen.