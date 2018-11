Ronaldo - Saisonbeginn vor Gericht

Heute war es allerdings vorbei mit der Familien- und Ferienidylle. Gegen elf Uhr fuhr Ronaldo in einem Auto mit getönten Scheiben in die Tiefgarage des Amtsgerichts im Madrider Vorort Pozuelo de Alarcón - vorbei an rund 200 wartenden Journalisten und 40 Kameras. Die Anhörung hinter verschlossenen Türen begann um 11.30 Uhr und soll eineinhalb bis zwei Stunden dauern. Journalisten durften nicht dabeisein. Der Fall Ronaldo befindet sich noch im Frühstadium, und in dem finden Vernehmungen grundsätzlich vor geschlossener Tür statt. Nach dem spanischen Rechtssystem hat Richterin Mónica Gómez Ferrer durch Anhörung aller Seiten zunächst über die Einleitung eines Prozesses zu entscheiden.



Staatsanwaltschaft und Finanzamt bezichtigen den Spieler der Steuerhinterziehung in Höhe von 14,7 Millionen Euro. Über ein Geflecht von Scheinfirmen soll er "willentlich und wissentlich" betrogen haben - so steht es in der Anzeige, die im Juni bei Gericht deponiert wurde. Ronaldo drohen bis zu sieben Jahre Haft, sollten sich nicht strafmildernde Umstände wie etwa ein umfassendes Schuldeingeständnis ergeben. Für die geringere Summe von 4,1 Millionen Euro wurde der fünffache Weltfußballer Lionel Messi zu 21 Monaten Gefängnis verurteilt. Weil das Strafmaß unter zwei Jahren lag, wurde es zur Bewährung ausgesetzt. Bei Ronaldo wäre das nicht möglich, dafür sind die in Frage stehenden Beträge aus den Jahren 2011 bis 2014 zu hoch.