Cristiano Ronaldo Quelle: epa

Nach dem Seitenwechsel setzte Barcelona mehr offensive Akzente und ging nach einem Konter durch Suarez in Führung: Real verlor den Ball weit in der gegnerischen Hälfte, ließ den Ex-Schalker Ivan Rakitic nahezu unbedrängt bis zum eigenen Strafraum laufen und attackierte auch Sergi Roberto nur halbherzig, der den freistehenden Uruguayer Suarez zur Führung bediente.



In der Folge wirkte Madrid wie paralysiert. Der ehemalige Leverkusener Daniel Carvajal konnte einen Paulinho-Kopfball nur per Handspiel auf der Torlinie klären und sah die Rote Karte. Messi verwandelte souverän. Real berappelte sich erst wieder nach der Einwechslung des lange verletzten Gareth Bale. Doch auch der Waliser konnte die dritte Liga-Heimniederlage Reals im Clasico nicht mehr verhindern.