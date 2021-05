In Italien haben die Menschen der Opfer des Seilbahnunglücks am Lago Maggiore gedacht. Die Gondel war am Sonntag vor einer Bergstation abgestürzt - 14 der 15 Insassen starben.

1 min 1 min 25.05.2021 25.05.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 25.05.2022 Video herunterladen