Terror in Madrid vor 20 Jahren : Spanien gedenkt Opfer der Zuganschläge

11.03.2024 | 15:00 |

Seit den Anschlägen in Spanien 2004 ist der 11. März der europäische Gedenktag für Opfer des Terrorismus. Ministerpräsident Sánchez erinnerte in Madrid an die Verstorbenen.