Erinnerung an DDR-Volksaufstand vor 69 Jahren

Mit Veranstaltungen wird in Deutschland an den Volksaufstand in der DDR vor 69 Jahren erinnert. In Berlin findet am Mahnmal für die Opfer des 17. Juni 1953 eine Gedenkstunde statt.

Videolänge: 1 min Datum: 17.06.2022 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 17.06.2023 Video herunterladen