Beratung über Verlegung von Intensivpatienten

In einer Sonderkonferenz beraten die Gesundheitsminister über die Verlegung von Intensivpatienten. Besonders Kliniken in Bayern, Sachsen und Thüringen kommen zurzeit an ihr Limit.

