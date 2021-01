Durch die Sprengung von vier Weltkriegsbomben in Göttingen sind an umstehenden Gebäuden Schäden entstanden. Mehr als 8.000 Anwohner mussten am Samstagmorgen ihre Wohnung verlassen.

