Laura Poitras hat bei den Filmfestspielen in Venedig für "All the Beauty and the Bloodshed" den Goldenen Löwen erhalten. Damit gewann zum zweiten Mal ein Dokumentarfilm den Preis.

Videolänge: 1 min Datum: 11.09.2022 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 11.09.2023 Video herunterladen