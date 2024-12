Ex-US-Botschafter in Deutschland : Grenell wird US-Gesandter für Sondermissionen

Der ehemalige US-Botschafter in Berlin, Richard Grenell, wird Gesandter für Sondermissionen des künftigen Präsidenten Trump. Er solle an Brennpunkten der Welt arbeiten, so Trump.