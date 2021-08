Die Lage in den Brandgebieten in Griechenland konnte sich nach Regenfällen etwas entspannen. In Sizilien wüten weiter Feuer, dort werden Löscharbeiten durch starke Hitze erschwert.

