Nachrichten | heute - "Nachbarn nahmen die Verfolgung auf"

Nach dem Attentat in Texas sucht die Polizei und das FBI nach den Hintergründen der Tat. Auch die Diskussion über die laschen Waffengesetze in den USA könnten wiederaufkommen. ZDF-Korrespondent Daniel Pontzen ist vor Ort in Sutherland Springs.