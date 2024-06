Opferfest am Sonntag : Muslime pilgern zur Hadsch nach Mekka

12.06.2024 | 06:34 |

Am Freitag beginnt bei den Muslimen der Hadsch, schon jetzt sind 1,2 Millionen Pilger in Mekka. Zum Höhepunkt wird am Sonntag das Opferfest gefeiert – das höchste islamische Fest.