US-Missionare entführt

In Haiti wurden am Samstag 16 US-Bürger und -Bürgerinnen sowie eine Person aus Kanada entführt. Die US-Regierung steht mit den Behörden vor Ort in Kontakt.

