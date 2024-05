"Ibrahim A. als voll schuldfähig eingestuft"

15.05.2024 | 12:00 |

Anfang 2023 hat der Geflüchtete Ibrahim A. zwei Teenager in einem Regionalzug in Brokstedt getötet. Heute ist er zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Winnie Heescher in Itzehoe.