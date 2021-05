Die Bundesregierung erkenne die Morde an den Herero als Völkermord an, so Außenminister Maas. Ein Hilfsprogramm in Milliardenhöhe soll Projekte der Nachfahren unterstützen.

