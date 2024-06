Hochwasser in Bayern : ZDF-Reporterin: Lage bleibt "angespannt"

04.06.2024 | 09:45 |

Die Hochwasser-Lage in Bayern bleibt kritisch. In Regensburg an der Donau werde der Scheitelpunkt demnächst erreicht, berichtet ZDF-Reporterin Jutta Sonnewald.