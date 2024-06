Höchster Pegelstand erwartet : Hochwasser-Lage in Bayern bleibt kritisch

04.06.2024 | 09:00 |

Trotz Aufhebung der Unwetterlage durch den Deutschen Wetterdienst bleibt die Hochwasser-Lage in Bayern kritisch. An der Donau steigen die Pegelstände weiter an.