Am Samstag waren schon Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und NRW-Ministerpräsident und Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) in Erftstadt, einem der am stärksten Betroffenen Orte in NRW. Dabei wandte sich Laschet bei Steinmeiers Rede im Hintergrund an Umstehende und lachte. Das wurde in den sozialen Medien und von anderen Politikern scharf kritisiert, später entschuldigte er sich dafür.