Höchststände erwartet : Hochwasser der Oder in Brandenburg steigt

25.09.2024 | 09:00 |

Das Hochwasser der Oder in Brandenburg steigt weiter an. Am Nachmittag werden Höchststände von über sechs Metern bei Ratzdorf erwartet. Hunderte Einsatzkräfte verteilen Sandsäcke.