Rotes Kreuz mit Hilfstransporten : Große Gebiete in Osteuropa weiter überflutet

18.09.2024 | 13:07 |

Im Osten Europas in Polen, Tschechien und der Slowakei sind immer noch große Gebiete überflutet. Das Deutsche Rote Kreuz will weitere Hilfstransporte in polnische Gebiete bringen.