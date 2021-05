Kirche, Moschee und Synagoge unter einem Dach: In Berlin ist der Grundstein für das "House of One" gelegt worden. Christen, Muslime und Juden sollen hier Gottesdienste feiern können.

