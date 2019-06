Winterspiele 2026: Mailand oder Stockholm?

Die XXV. Olympischen Winterspiele werden 2026 also wieder in Europa stattfinden. Mailand/Cortina d'Ampezzo und Stockholm/Are sind die verbliebenen Kandidaten, die auf der IOC-Session in Lausanne zur Wahl stehen. Rund 85 IOC-Mitglieder dürfen darüber abstimmen, wer nach zwei Winterspielen in Asien - Pyeongchang/Südkorea 2018 und Peking/China 2022 - Gastgeber in Europa wird. Zum zweiten Mal in Folge haben die

IOC-Mitglieder nur die Wahl zwischen zwei Bewerbern: Zuletzt hatte sich Peking für 2022 gegen Almaty/Kasachstan mit 44:40 durchgesetzt.