Unter neuem Präsidenten : Iran bleibt bei Anti-Israel-Kurs

09.07.2024 | 08:25 |

Irans neuer Präsident Peseschkian will am Anti-Israel-Kurs seines Landes festhalten. In einem Schreiben an die libanesische Hisbollah sicherte er der Miliz weiter Unterstützung zu.