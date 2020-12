Schnee in Mailand und Hochwasserwarnung in Venedig: In Italien hat eine Schlechtwetterfront jede Menge Verkehrsprobleme verursacht. Züge fielen wegen des heftigen Niederschlags aus.

