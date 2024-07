TV-Ansprache am Abend : Biden will Gründe für Rückzug erklären

US-Präsident Biden will am Abend in einer TV-Ansprache die Gründe für seinen Rückzug erklären. Zudem wird Israels Ministerpräsident Netanjahu eine Rede vor dem US-Kongress halten.