Zwei Bundeswehr-Hubschrauber sind am Samstag in Kabul gelandet, um dort Menschen zu retten. Die Lage in der afghanischen Hauptstadt ist weiterhin sehr angespannt.

