Rund 60 afghanische Ortskräfte sind in der Nacht in Deutschland angekommen. Die Bundeswehr hat seit Montag mehr als 1.600 Menschen aus Afghanistan in Sicherheit gebracht.

1 min 1 min 20.08.2021 20.08.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 20.08.2022 Video herunterladen