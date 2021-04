Wegen der hohen Impfquote in Israel darf die Karfreitagsprozession in Jerusalem dieses Jahr wieder stattfinden. Pilger aus dem Ausland dürfen nicht an der Veranstaltung teilnehmen.

