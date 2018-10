Sie freue sich, dass die Linke Hochrechnungen zufolge gegenüber der vorangegangenen Wahl zulegen konnte. Unabhängig davon, ob die Linke in Hessen in der Opposition bleibe oder an einer neuen Regierung beteiligt sein werde, wolle die Partei sich weiterhin um die "Alltagssorgen der Menschen" kümmern, etwa um bezahlbares Wohnen, kündigte Kipping an.