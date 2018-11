Nachrichten | heute - Kauder: Härte gegen Hass im Netz

Die Bundesregierung will härter gegen Hasskommentare in Sozialen Netzwerken vorgehen. Bundesjustizminister Maas (SPD) werde dazu einen Gesetzentwurf vorlegen. Er soll auch Bußgelder beinhalten. Das kündigte Unionsfraktionschef Kauder (CDU) an.