Kerber in Melbourne ausgeschieden

Kerber verlor erstmals in dieser Saison nach 14 Siegen in Serie wieder ein Match und muss weiter auf ihren dritten Grand-Slam-Titel nach den Australian Open und den US Open 2016 warten. Beim Stand von 6:5 im dritten Satz vergab sie zwei Matchbälle. Trotz ihrer Niederlage kehrt die Norddeutsche am Montag wieder als Neunte in die Top Ten der Weltrangliste zurück.