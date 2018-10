Noch 1 Tag

Nachrichten | heute - Knapp 600.000 Rohingya geflohen

Aufgrund der Verfolgung in Myanmar fliehen täglich immer noch tausende Rohingya nach Bangladesch. Doch das Land ist mit der beispiellosen Flüchtlingswelle überfordert. Es mangelt an Wasser, Essen und Medikamenten.Aufgrund der Verfolgung in Myanmar …