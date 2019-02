Trumps erste Tage "Alarmsignal für Amerika"

Brexit: Großartig? Die EU: von gestern. Großbritannien: bekommt ganz schnell einen Handelsvertrag. Donald Trump ist für Anhänger des Brexit so etwas wie ein fleischgewordener Traum. Und könnte für die britische Regierung eine Art Rettungsanker werden – denn sie hat die harte Scheidung von der EU angekündigt, da braucht es starke Partner, die das Land stützen. Und den Wandel zur globalen Freihandelsnation unterstützen. Genau an dieser Stelle kommen Zweifel – vielleicht wird Donald Trump zum Albtraum. Freihandel: Unfug. Britische Muslime: Nicht Willkommen. Mein bester Buddy in London: Nigel Farage, das politische "Rechtsaußen-Enfant terrible". Die britische Premierministerin Theresa May dürfte es bei manchen Aussagen Trumps schaudern. NATO: Obsolet. Klimawandel: Ein Scherz. Putin: Großartiger Anführer. Trumps Politik-Stil dürfte der immer völlig kontrollierten, kühl abwartenden und abwägenden May ein Graus sein. Und doch weiß sie, weiß die britische Regierung: Ohne Trump, ohne die USA an ihrer Seite, wird die Maxime "aus dem Brexit einen Erfolg machen" kaum zu verwirklichen sein. Andreas Stamm, London