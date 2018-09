"Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit“ – vielleicht hat Gabriel bei seinem Entschluss an dieses Zitat von Friedrich Engels gedacht. Es war ja so: Die Wähler hatten sich ihr Bild von Gabriel längst gemacht. Das hat er schließlich eingesehen. Seine Entscheidung: persönlich bitter, politisch verantwortungsvoll. Aber Gabriel blieb bis zuletzt er selbst: sprunghaft, unberechenbar. Den mit eisernem Willen durchgesetzten Fahrplan zur Kandidatenkür hat der Vorsitzende eigenmächtig umgeschrieben, Wahlkämpfer wie Hannelore Kraft düpiert. Die SPD wirkte heute einmal mehr überrumpelt. So blieb auch Martin Schulz die Sturzgeburt als SPD-Kanzlerkandidat nicht erspart.