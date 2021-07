Testpflicht: "Besser spät als gar nicht"

Kretschmann: Ja, wir gehen ja jetzt mit den mobilen Impftrupps zu den Menschen, an die Kaufhäuser, in die Marktplätze, bis hin an Schulen, überall. Wir machen jetzt sozusagen ein System, wo wir zu den Menschen gehen. Dazu werden wir natürlich sicher nochmal eine Welle bekommen, wo sich mehr impfen lassen. Und ich will auch noch einmal den Appell an alle, das ist wichtig, jetzt sich impfen zu lassen. Es dauert ja, bis man dann auch immun ist. Und diese Immunität brauchen wir im Herbst, wenn die Schule wieder anfängt, damit wir nicht wieder zu größeren Freiheitseinschränkungen greifen müssen.