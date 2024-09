Landtagswahl Sachsen : Kretschmer: "Vertraut der sächsischen Union"

01.09.2024 | 19:18 |

Man wolle in Sachsen das Zepter "in die eigenen Hände nehmen", so Michael Kretschmer (CDU). Wichtig für den Wahlerfolg sei auch Kretschmers Amtsbonus.